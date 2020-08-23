В Минске нынешнего президента Александра Лукашенко эвакуируют из Дворца независимости.

На кадрах, которые публикуют оппозиционные СМИ, видно, что к рабочей резиденции президента прилетел белый вертолет с белорусским флагом, предположительно, борт Лукашенко.

Ранее к Дворцу независимости подошли несколько тысяч протестующих, но силовики перекрыли им путь.







Лукашенко эвакуируют из Дворца независимости, куда пришли протестующие — СМИ / 2 фотографии

Со своей стороны близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал Пул первого опубликовал видео, как Лукашенко якобы выходит из прилетевшего вертолета.

После прибытия вертолета протестующие начали уходить обратно к стеле Минск — город герой.

Сообщается также, что в Минске начались проблемы с интернетом.

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Протесты в Минске 23 августа

Около 200 тыс. протестующих, требующих отставки президента Беларуси, собрались в воскресенье в Минске, на 15 день протестов.

Во время протестов в Минске 23 августа на улицах белорусской столицы замечено сильное присутствие полиции и армии.

Фото: TUT.by, Наша Ніва