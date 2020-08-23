У Мінську нинішнього президента Олександра Лукашенка евакуюють з Палацу незалежності.

На кадрах, які публікують опозиційні ЗМІ, видно, що до робочої резиденції президента прилетів білий вертоліт з білоруським прапором, ймовірно, борт Лукашенка.

Раніше до Палацу незалежності підійшли декілька тисяч протестувальників, але силовики перекрили їм шлях.







Лукашенка евакуюють з Палацу незалежності, куди прийшли протестувальники – ЗМІ / 2 фотографии

Зі свого боку близький до прес-служби глави держави Telegram-канал Пул первого опублікував відео, як Лукашенко нібито виходить із вертольота, який прибув до Палацу незалежності.

Після прибуття вертольота протестувальники почали розходитися до стели Мінськ – місто герой.

Повідомляється також, що у Мінську розпочалися проблеми з інтернетом.

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Протести в Мінську 23 серпня

Близько 200 тис. протестувальників, які вимагають відставки президента Білорусі, зібралися в неділю у Мінську, на 15 день протестів.

Під час протестів у Мінську 23 серпня на вулицях білоруської столиці помічено сильну присутність поліції та армії.

Фото: TUT.by, Наша Ніва