В Дубае самый высокий в мире небоскреб Бурдж-Халифа подсветили цветами украинского флага по случаю 29-й годовщины Дня Независимости.
Видео с подсвеченным зданием появилось в Instagram Бурдж-Халифа.
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— Сегодня вечером мы подсвечиваем Бурдж-Халифа цветами украинского флага, когда украинский народ празднует День Независимости, желая ему еще большего процветания и мира, — говорится в сообщении.
Песенная история Украины ко Дню Независимости
Незабываемое, яркое шоу устроили звезды на Михайловской площади в Киеве ко Дню Независимости.
Они представили песенную историю современной Украины из 42 фрагментов знаковых композиций.
Попурри ко Дню Независимости от украинских артистов — смотрите на Фактах ICTV.