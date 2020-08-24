В Дубае самый высокий в мире небоскреб Бурдж-Халифа подсветили цветами украинского флага по случаю 29-й годовщины Дня Независимости.

Видео с подсвеченным зданием появилось в Instagram Бурдж-Халифа.

Читайте: Ее красоту можно постичь лишь сердцем! Как звезды поздравляли Украину с Днем Независимости

— Сегодня вечером мы подсвечиваем Бурдж-Халифа цветами украинского флага, когда украинский народ празднует День Независимости, желая ему еще большего процветания и мира, — говорится в сообщении.

Песенная история Украины ко Дню Независимости

Незабываемое, яркое шоу устроили звезды на Михайловской площади в Киеве ко Дню Независимости.

Они представили песенную историю современной Украины из 42 фрагментов знаковых композиций.

Попурри ко Дню Независимости от украинских артистов — смотрите на Фактах ICTV.