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Факти / Світ

У Дубаї хмарочос Бурдж-Халіфу підсвітили у кольори прапору України

У Дубаї найвищу у світі споруду хмарочос Бурдж-Халіфа підсвітили синьо-жовтими кольорами з нагоди 29 річниці Незалежності України.

Відео з підсвіченою будівлею з’явилося в Instagram Бурдж-Халіфа.

Читайте: Її красу можливо осягнути лише серцем! Як зірки вітали Україну з Днем Незалежності

– Сьогодні ввечері ми підсвічуємо Бурдж-Халіфа кольорами українського прапора, коли український народ святкує День Незалежності, бажаючи йому ще більшого процвітання і миру, – йдеться в повідомленні.

Пісенна історія України до Дня Незалежності

Незабутнє, яскраве шоу влаштували зірки на Михайлівські площі у Києві до Дня Незалежності.

Вони представили пісенну історію сучасної України із 42 фрагментів знакових композицій.

Попурі до Дня Незалежності від українських артистів – дивіться на Фактах ICTV.

Фото: Dreamstime

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