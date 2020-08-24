У Дубаї найвищу у світі споруду хмарочос Бурдж-Халіфа підсвітили синьо-жовтими кольорами з нагоди 29 річниці Незалежності України.

Відео з підсвіченою будівлею з’явилося в Instagram Бурдж-Халіфа.

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– Сьогодні ввечері ми підсвічуємо Бурдж-Халіфа кольорами українського прапора, коли український народ святкує День Незалежності, бажаючи йому ще більшого процвітання і миру, – йдеться в повідомленні.

Пісенна історія України до Дня Незалежності

Незабутнє, яскраве шоу влаштували зірки на Михайлівські площі у Києві до Дня Незалежності.

Вони представили пісенну історію сучасної України із 42 фрагментів знакових композицій.

Попурі до Дня Незалежності від українських артистів – дивіться на Фактах ICTV.