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Факты / Мир

В Минске задержали двух лидеров оппозиции

В Беларуси милиция задержали членов президиума Координационного совета оппозиции Ольгу Ковалькову и Сергея Дылевского.

Их обвиняют в организации несанкционированных массовых мероприятий, говорится на странице Ковальковой в соцсети Facebook.

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Их задержали на проходной Минского тракторного завода. Ковалькова и Дылевский являются лидерами забастовки на предприятии.

Протесты в Беларуси

Во время протестов в Минске 23 августа на улицах белорусской столицы замечено сильное присутствие полиции и армии.

Митинги в Беларуси продолжаются с 9 августа, когда закончились выборы президента. На них победил действующий президент Александр Лукашенко, не восприняла большая часть белорусов.

На митинги также выходят крупные предприятия и заводы.

Источник: Вольга Кавалькова

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