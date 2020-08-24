У Мінську затримали двох лідерів опозиції

У Білорусі міліція затримали членів президії Координаційної ради опозиції Ольгу Ковалькову і Сергія Дилевського.

Їх звинувачують в організації несанкціонованих масових заходів, йдеться на сторінці Ковалькової у соцмережі Facebook.

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Їх затримали на прохідній Тракторного заводу. Ковалькова та Дилевський є лідерами страйку на підприємстві.

Протести у Білорусі

Під час протестів у Мінську 23 серпня на вулицях білоруської столиці помічено сильну присутність поліції та армії.

Мітинги у Білорусі тривають з 9 серпня, коли закінчились вибори президента. На них переміг чинний президент Олександр Лукашенко, що не сприйняла велика частина білорусів.

На мітинги також виходять великі підприємства і заводи.