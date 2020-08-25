В Кремле считают, что нет оснований для уголовного расследования отравления оппоционера и блогера Алексея Навального.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, сначала стоит установить вещество, из-за отравления которым Навальный впал в кому.

— Нужен повод для расследования. Пока мы констатируем нахождения пациента в коме, — заявил Песков.

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Расследование начнут лишь, когда будет установлено вещество и будет подтверждено, что Навальный отравлен.

Также Песков назвал несерьезными обвинения в адрес Путина в том, что он был причастен к отравлению Навального.

Отравление Навального

Алексею Навальному стало плохо 20 августа. Самолет, на котором он летел из Томска в Москву, совершил вынужденную посадку в Омске, откуда оппозиционера госпитализировали в местную больницу.

Блогер впал в кому, его подключили к аппарату ИВЛ.

21 августа из Германии вылетел самолет, который должен был транспортировать Навального в клинику Сharite, однако омские врачи не дали добро на эвакуацию.

В этот же день, после консилиума, врачи Омской больницы таки разрешили траспортировку Навального в Германию, но под ответственность жены.

24 августа немецкие врачи заявили, что Алексей Навальный был отравлен с применением вещества группы холинэстеразы.