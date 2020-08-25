У Кремлі вважають, що немає підстав для кримінального розслідування отруєння оппоціонера і блогера Олексія Навального.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

За його словами, спочатку варто встановити речовину, через отруєння якою Навальний впав у кому.

– Потрібен привід для розслідування. Поки ми констатуємо перебування пацієнта в комі, – заявив Пєсков.

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Розслідування почнуть лише, коли буде встановлено речовину і буде підтверджено, що Навальний отруєний.

Також Пєсков назвав несерйозними звинувачення на адресу Путіна в тому, що він був причетний до отруєння Навального.

Отруєння Навального

Олексію Навальному стало зле 20 серпня. Літак, на якому він летів з Томська до Москви, зробив вимушену посадку в Омську, звідки опозиціонера госпіталізували до місцевої лікарні.

Блогер впав у кому, його підключили до апарату ШВЛ.

21 серпня з Німеччини вилетів літак, який повинен був транспортувати Навального у клініку Сharite, однак омські лікарі не дали добро на евакуацію.

У цей самий день, після консиліуму, лікарі Омської лікарні таки дозволили траспортування Навального до Німеччини, але під відповідальність дружини.

24 серпня німецькі лікарі заявили, що Олексій Навальний був отруєний із застосуванням речовини групи холінестерази.