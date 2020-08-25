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Факты / Мир

Протесты в Беларуси: доверенное лицо Тихановской арестовали на 10 суток

Члена Координационного совета оппозиции в Беларуси и доверенное лицо Светланы Тихановской Ольгу Ковалькову арестовали на 10 суток.

Решение принял суд Заводского района Минска 25 августа.

Административное дело против Ковальковой открыли из-за призывов к забастовкам на Минском тракторном заводе, там ее задержал ОМОН.

Читайте: Протесты в Беларуси онлайн

Ольга Ковалькова будет находиться в изоляторе на Окрестина.

Протесты в Беларуси

С 9 августа в Беларуси не утихают протесты из-за переизбрания Александра Лукашенко президентом страны.

Люди каждый день выходят на улицы с акциями, а рабочие устраивают забастовки на предприятиях.

В стране был создан Координационный совет. По словам лидера Светланы Тихановской, оппозиция готова к переговорам с властями Беларуси.

Но власть не идет на контакт с советом. Ранее Александр Лукашенко заявлял, что готов общаться только с народом. В то же время члена президиума Координационного совета Сергея Дылевского также арестовали, его обвинили в организации несанкционированных мероприятий.

Источник: TUT.BY

Фото: Вольга Кавалькова

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