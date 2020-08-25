Члена Координаційної ради опозиції у Білорусі і довірену особу Світлани Тихановської Ольгу Ковалькову арештували на 10 діб.

Рішення ухвалив суд Заводського району Мінська 25 серпня.

Адміністративну справу проти Ковалькової відкрили через заклики до страйків на Мінському тракторному заводі, там її затримав ОМОН.

Читайте: Протести у Білорусі онлайн

Ольга Ковалькова перебуватиме у ізоляторі на Окрестіна.

Протести у Білорусі

З 9 серпня у Білорусі не вщухають протести через переобрання Олександра Лукашенка президентом країни.

Люди щодня виходять на вулиці з акціями, а робітники влаштовують страйки на підприємствах.

У країні було створено Координаційну раду. За словами лідера Світлани Тихановської, опозиція готова до переговорів з владою Білорусі.

Але влада не йде на контакт з радою. Раніше Олександр Лукашенко заявляв, що готовий спілкуватися лише з народом. Водночас члена президії Координаційної ради Сергія Дилевського також арештували, його звинуватили в організації несанкціонованих заходів.

Джерело: TUT.BY

Фото: Вольга Кавалькова