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Факты / Мир
Протесты в Беларуси: онлайн, видео, фото и последние новости

Протесты в Беларуси: онлайн, видео, фото и последние новости

Выборы президента Беларуси закончились массовыми акциями протеста, поскольку народ считает результаты сфальсифицированными и требует честного пересчета голосов.

По результатам ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10,12%.

Это стало главной причиной начала массовых демонстраций, которые привели к не менее массовым задержаниям мирных белорусов.

Во время протестов задержали более 7 тыс. митингующих.

Светлана Тихановская создала Координационный совет и готовится перенять обязанности президента.

Александр Лукашенко отказался вести переговоры с оппозиционным Координационным Советом.

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09:19 - 26 августа

В последние дни с просьбой о предоставлении убежища в Литве обратились 11 граждан Беларуси, сообщила в среду руководитель литовского Департамента миграции Эвелина Гудзинскайте, пишет Interfax.by.

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09:10 - 26 августа

Президент Владимир Зеленский не желает белорусам украинского сценария 2014 года, имея в виду кровопролития из-за действий властей.

Источник: президент в интервью Euronews

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22:19 - 25 августа

Правоохранительные органы Беларуси провели задержания после завершения акции протеста в центре Минска.

По информации СМИ, в районе Красного костела задержали как минимум двух ребят.

Задержание подтвердили в милиции Минска.

Источник: Onliner

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16:21 - 25 августа

Лидер ирландской группы U2 Боно поддержал протестующих в Беларуси.

— Посвящается мужеству и убежденности людей на улицах Беларуси сегодня. Свобода по запаху похожа на запах макушки новорожденного ребенка, — написал Боно.

 

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Dedicated to courage and conviction of the people on the streets of Belarus today ’FREEDOM has a scent like the top of a new born baby’s head’ Bono

Публикация от U2 Official (@u2)

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13:02 - 25 августа

Валюта на торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже продолжает дорожать.

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12:57 - 25 августа

Работа над санкциями ЕС против Беларуси продолжается. По словам заместителя председателя внешнеполитической службы Евросоюза Хельги Шмид, главы МИД обсудят их на неформальной встрече в Берлине 27-28 августа.

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12:47 - 25 августа

Во время протестов 24 августа в Беларуси массово задерживали митингующих. По информации МВД, за прошедшие сутки составили 39 административных протоколов за участие в несанкционированных мероприятиях и возбудили три уголовных дела.

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10:32 - 25 августа

Торги на Белорусской валютно-фондовой бирже начались с роста курса валют — евро, доллара и российского рубля. Каждая из этих трех валют подорожала более чем на 1%.

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10:28 - 25 августа

Один из членов президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко явился на допрос.

Его пришли поддержать неравнодушные белорусы.

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09:24 - 25 августа

Трех членов президиума Координационного совета белорусской оппозиции вызвали в Следственный комитет в качестве свидетелей.

Повестки получили экс-министр культуры Беларуси Павел Латушко, лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич и юрист Лилия Власова.

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