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Август, 26 в 9:12
Протесты в Беларуси: онлайн, видео, фото и последние новости
Выборы президента Беларуси закончились массовыми акциями протеста, поскольку народ считает результаты сфальсифицированными и требует честного пересчета голосов.
По результатам ЦИК, Александр
Лукашенко набрал 80,1% голосов, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10,12%.
Это стало главной причиной начала массовых демонстраций, которые привели к не менее массовым задержаниям мирных белорусов.
Во время протестов
задержали более 7 тыс. митингующих.
Светлана Тихановская создала Координационный совет и готовится перенять обязанности президента.
Александр Лукашенко отказался вести переговоры с оппозиционным Координационным Советом.
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09:19
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26 августа
В последние дни с просьбой о предоставлении убежища в Литве обратились 11 граждан Беларуси, сообщила в среду руководитель литовского Департамента миграции Эвелина Гудзинскайте, пишет
Interfax.by.
09:10
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26 августа
Президент Владимир Зеленский не желает белорусам украинского сценария 2014 года, имея в виду кровопролития из-за действий властей.
Источник: президент в интервью Euronews
22:19
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25 августа
Правоохранительные органы Беларуси провели задержания после завершения акции протеста в центре Минска.
По информации СМИ, в районе Красного костела задержали как минимум двух ребят.
Задержание подтвердили в милиции Минска.
Источник: Onliner
16:21
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25 августа
Лидер ирландской группы U2 Боно поддержал протестующих в Беларуси.
— Посвящается мужеству и убежденности людей на улицах Беларуси сегодня. Свобода по запаху похожа на запах макушки новорожденного ребенка, — написал Боно.
13:02
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25 августа
Валюта на торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже продолжает дорожать.
12:57
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25 августа
Работа над санкциями ЕС против Беларуси продолжается. По словам заместителя председателя внешнеполитической службы Евросоюза Хельги Шмид, главы МИД обсудят их на неформальной встрече в Берлине 27-28 августа.
12:47
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25 августа
Во время протестов 24 августа в Беларуси массово задерживали митингующих. По информации МВД, за прошедшие сутки составили 39 административных протоколов за участие в несанкционированных мероприятиях и возбудили три уголовных дела.
10:32
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25 августа
Торги на Белорусской валютно-фондовой бирже начались с роста курса валют — евро, доллара и российского рубля. Каждая из этих трех валют подорожала более чем на 1%.
10:28
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25 августа
Один из членов президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко явился на допрос.
Его пришли поддержать неравнодушные белорусы.
09:24
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25 августа
Трех членов президиума Координационного совета белорусской оппозиции вызвали в Следственный комитет в качестве свидетелей.
Повестки получили экс-министр культуры Беларуси Павел Латушко, лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич и юрист Лилия Власова.
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