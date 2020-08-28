Протесты в Беларуси 28 августа переросли в задержания людей. Демонстранты начали собираться на площади Независимости в Минске около 19.00.

Около 60 человек выстроились в цепь солидарности на площади. К ним подошли милиционеры и призвали разойтись, пригрозив административной ответственностью.

Спустя полчаса на площадь пришли сотрудники ОМОНа и оцепили протестующих женщин. В оцеплении они танцуют и поют.

Читайте: Протесты в Беларуси онлайн

Мужчин попытались задержать. Одного из них посадили в милицейский автомобиль и увезли.

Возле отеля Минск задержаны два журналиста.

Протесты в Беларуси

9 августа начались протесты в Беларуси — в день президентских выборов.

Результат президентской гонки — 80,08% голосов за Александра Лукашенко, который находится у власти с 1994 года. Предвидев такие результаты, тысячи белорусов вышли на улицы.

Они требуют честных выборов и отставки Лукашенко.

17 августа единственный соперник Лукашенко на выборах Светлана Тихановская заявила, что готова стать национальным лидером.

В этот же день в стране объявили общенациональную забастовку.

Источник: Tut.by