Протести в Білорусі 28 серпня переросли в затримання людей. Демонстранти почали збиратися на площі Незалежності в Мінську близько 19.00.

Близько 60 осіб вишикувалися в ланцюг солідарності на площі. До них підійшли міліціонери і закликали розійтися, пригрозивши адміністративною відповідальністю.

Через півгодини на площу прийшли співробітники ОМОНу і оточили протестуючих жінок. В оточенні вони танцюють і співають.

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Чоловіків спробували затримати. Одного з них посадили в міліцейський автомобіль і відвезли.

Біля готелю Мінськ затримано двох журналістів.

Протести в Білорусі

9 серпня почалися протести в Білорусі – в день президентських виборів.

Результат президентських перегонів – 80,08% голосів за Олександра Лукашенка, який перебуває при владі з 1994 року. Передбачивши такі результати, тисячі білорусів вийшли на вулиці.

Вони вимагають чесних виборів і відставки Лукашенка.

17 серпня єдиний суперник Лукашенка на виборах Світлана Тихоновська заявила, що готова стати національним лідером.

Цього ж дня в країні оголосили загальнонаціональний страйк.

Джерело: Tut.by