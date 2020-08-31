Компания SpaceX Илона Маска вывела на орбиту аргентинский спутник, который будет следить за погодными условиями на Земле.
Ракета-носитель Falcon 9 доставила SAOCOM 1B в космос, а затем успешно вернулась на платформу компании возле мыса Канаверал в штате Флорида.
— Это первый запуск SpaceX на полярную орбиту с Восточного побережья, а также первый полярный запуск из Флориды за последние десятилетия, — говорится в сообщении компании.
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Вес SAOCOM 1B — около трех тонн. Он будет отслеживать погодные условия на планете, а также собирать данные о состоянии сельскохозяйственных и лесных угодий Аргентины.
Deployment of SAOCOM 1B confirmed pic.twitter.com/gqtxQMpy48
— SpaceX (@SpaceX) August 30, 2020
Запуск спутников компанией SpaceX
Компания SpaceX вывела на орбиту первый военный спутник.
Ракета-носитель Falcon 9 доставила механизм, который будет обслуживать потребности Южной Кореи.
После успешной операции она вернулась на платформу SpaceX.
Источник: SpaceX