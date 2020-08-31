Компания SpaceX Илона Маска вывела на орбиту аргентинский спутник, который будет следить за погодными условиями на Земле.

Ракета-носитель Falcon 9 доставила SAOCOM 1B в космос, а затем успешно вернулась на платформу компании возле мыса Канаверал в штате Флорида.

— Это первый запуск SpaceX на полярную орбиту с Восточного побережья, а также первый полярный запуск из Флориды за последние десятилетия, — говорится в сообщении компании.

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Вес SAOCOM 1B — около трех тонн. Он будет отслеживать погодные условия на планете, а также собирать данные о состоянии сельскохозяйственных и лесных угодий Аргентины.

Deployment of SAOCOM 1B confirmed pic.twitter.com/gqtxQMpy48 — SpaceX (@SpaceX) August 30, 2020

Запуск спутников компанией SpaceX

Компания SpaceX вывела на орбиту первый военный спутник.

Ракета-носитель Falcon 9 доставила механизм, который будет обслуживать потребности Южной Кореи.

После успешной операции она вернулась на платформу SpaceX.

Источник: SpaceX