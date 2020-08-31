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Факти / Світ

Стежитиме за погодою: SpaceX вивела на орбіту аргентинський супутник

Компанія SpaceX Ілона Маска вивела на орбіту аргентинський супутник, який стежитиме за погодними умовами на Землі.

Ракета-носій Falcon 9 доправила SAOCOM 1B у космос, а потім успішно повернулася на платформу компанії біля мису Канаверал у штаті Флорида.

– Це перший запуск SpaceX на полярну орбіту зі Східного узбережжя, а також перший полярний запуск із Флориди за останні десятиліття, – йдеться у повідомленні компанії.

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Вага SAOCOM 1B – близько трьох тон. Він відстежуватиме погодні умови на планеті, а також збиратиме дані про стан сільськогосподарських та лісових угідь Аргентини.

Запуск супутників компанією SpaceX

Компанія SpaceX вивела на орбіту перший військовий супутник.

Ракета-носій Falcon 9 доправила механізм, який обслуговуватиме потреби Південної Кореї.

Після успішного операції вона повернулася на платформу SpaceX.

Источник: SpaceX

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