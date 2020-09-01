ООН сообщила о 450 случаях пыток и 6 пропавших демонстрантах в Беларуси

Специальный докладчик ООН по предотвращению пыток Нильс Мельцер и еще 14 экспертов организации во вторник призвали Беларусь “прекратить пытки демонстрантов” и привлечь к ответственности всех правоохранителей, которые били протестующих.

ООН получила сообщение о 450 задокументированных случаях пыток и жестокого обращения с людьми, которых задержали во время массовых акций протеста после спорного переизбрания президента Александра Лукашенко.

— Мы чрезвычайно обеспокоены сотнями заявлений о пытках и жестоком обращении в милиции, — сказал Мельцер.

Эксперты также встревожены тем фактом, что местонахождение и состояние здоровья по крайней мере шести человек неизвестны их родственникам.



В ООН заявили, что нельзя использовать политическую нестабильность для совершения насильственных исчезновений.

Читайте: Протесты в Беларуси онлайн

Кровавые протесты в Беларуси

Во время протестов в Беларуси, которые начались в день выборов, 9 августа, были задержаны 6 700 человек, в том числе журналисты и прохожие.

В то же время людей поспешно и незаконно приговаривали за участие в мирных демонстрациях, отметили эксперты ООН.

В организации заявили, что продолжат отслеживать ситуацию и будут пытаться взаимодействовать с властями Беларуси.

Источник: ООН

Фото: TUT.by