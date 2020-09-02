В 2014 Лукашенко хотел создать союз между Беларусью и Украиной и стать его президентом

Весной 2014 года во время развертывания российской агрессии на Донбассе президент Беларуси Александр Лукашенко предлагал странам ЕС собственный вариант решения конфликта.

Об этом в одном из интервью рассказал польский политик и бывший президент Евросовета Дональд Туск.

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В частности, он сообщил подробности телефонного разговора с президентом Беларуси.

— В самые горячие дни украинского кризиса ко мне позвонил Лукашенко и прямо предложил убедить Евросоюз в том, что именно он может стать гарантом разрешения кризиса мирным способом. Он просил поддержать его идею о создании польско-украинского союза, где он был бы президентом обеих стран.

Дональд Туск отметил, что в те дни Александр Лукашенко опасался возможного развития событий, от которых могла пострадать территориальная целостность Беларуси.

— Его предложение — это не забота об Украине, а опасение потерять власть в собственной стране. Тогда все боялись, что на аннексии Крыма Россия не остановится, — рассказал Туск.

Бывший премьер-министр Польши заметил, что Лукашенко намекал на белорусско-украинский союз как на единственный способ остановить агрессивную политику Владимира Путина.

Санкции против Лукашенко на фоне выборов в Беларуси

31 августа страны Балтии персональные санкции против Александра Лукашенко и ряда белорусских чиновников после официального непризнания результатов выборов в Беларуси, которые состоялись 9 августа.

Еще одной причиной санкций стали массовые избиения, задержания и пытки мирных протестантов.

Литва, Латвия и Эстония внесли в санкционные списки 30 белорусских чиновников: страны Балтии стали первыми в мире, кто решительно отреагировал на ситуацию в Беларуси.

Источник: Onet.pl