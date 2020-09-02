У 2014 Лукашенко хотів створити союз між Білоруссю та Україною і стати його президентом

Навесні 2014 року під час розгортання російської агресії на Донбасі президент Білорусі Олександр Лукашенко пропонував країнам ЄС власний варіант вирішення конфлікту.

Про це в одному із інтерв’ю розповів польський політик та колишній президент Євроради Дональд Туск.

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Зокрема, він повідомив деталі телефонної розмови з президентом Білорусі.

– У найгарячіші дні української кризи до мене зателефонував Лукашенко та прямо запропонував переконати Євросоюз у тому, що саме він може стати гарантом розв’язання кризи у мирний спосіб.

Він просив підтримати його ідею про створення білорусько-українського союзу, де він був би президентом обох країн.