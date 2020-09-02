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У 2014 Лукашенко хотів створити союз між Білоруссю та Україною і стати його президентом

Навесні 2014 року під час розгортання російської агресії на Донбасі президент Білорусі Олександр Лукашенко пропонував країнам ЄС власний варіант вирішення конфлікту.

Про це в одному із інтерв’ю розповів польський політик та колишній президент Євроради Дональд Туск.

У 2014 Лукашенко хотів створити союз між Білоруссю та Україною і стати його президентом

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Зокрема, він повідомив деталі телефонної розмови з президентом Білорусі.

– У найгарячіші дні української кризи до мене зателефонував Лукашенко та прямо запропонував переконати Євросоюз у тому, що саме він може стати гарантом розв’язання кризи у мирний спосіб.

Він просив підтримати його ідею про створення білорусько-українського союзу, де він був би президентом обох країн.

Дональд Туск зазначив, що у ті дні Олександр Лукашенко побоювався можливого розвитку подій, від яких могла постраждати територіальна цілісність Білорусі.

У 2014 Лукашенко хотів створити союз між Білоруссю та Україною і стати його президентом

– Його пропозиція – це не турбота про Україну, а побоювання втратити владу у власній країні. Тоді всі боялися, що на анексії Криму Росія не зупиниться, – розповів Туск.

Колишній прем’єр-міністр Польщі зауважив, що Лукашенко натякав на білорусько-український союз як на єдиний спосіб зупинити агресивну політику Володимира Путіна.

Санкції проти Лукашенка на тлі виборів у Білорусі

31 серпня країни Балтії персональні санкції проти Олександра Лукашенка та низки білоруських чиновників після офіційного невизнання результатів виборів у Білорусі, які відбулися 9 серпня.

Ще однією причиною санкцій стали масові побиття, затримання та катування мирних протестантів.

Литва, Латвія та Естонія внесли у санкційні списки 30 білоруських чиновників: країни Балтії стали першими у світі, хто рішуче відреагував на ситуацію у Білорусі.

Джерело: Onet.pl

Фото: Dreamstime

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