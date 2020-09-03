Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что во внутренние дела Республики Беларусь вмешивается Польша, Чехия, Литва и Украина.

Кроме этого, он отметил, что протестами в Беларуси руководят именно эти государства.

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По словам Лукашенко, на ситуацию в страны влияет именно внешнее вмешательство.

— На обстановку в Беларуси влияет внешнее вмешательство во внутренние дела государства и управления протестами происходит из-за рубежа. Оно идет из Польши, Чехии, Литвы и Украины, что нас больше всего настораживает, — отметил Лукашенко.

Протесты в Беларуси

Из-за протестов в Беларуси и фальсификацию президентских выборов страны Балтии ввели санкции против белорусских чиновников.

Латвия, Литва и Эстония опубликовали список из 30 официальных лиц, среди которых Александр Лукашенко. Президент Литвы Гитанас Науседа отметил, что впоследствии санкционный пакет может расшириться.

Вместе с тем президент Александр Лукашенко заявил, что также введет ответные санкции против стран ЕС.

Протесты в Беларуси начались еще 9 августа, после президентских выборов, на которых по официальным данным победил Лукашенко.

Люди начали выходить на улицы и требовать повторных выборов.

Источник: Белта