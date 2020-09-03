Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що у внутрішні справи Республіки Білорусь втручається Польща, Чехія, Литва та Україна.

Окрім цього, він зазначив, що протестами у Білорусі керують саме ці держави.

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За словами Лукашенко, на ситуацію у країни впливає саме зовнішнє втручання.

– На обстановку в Білорусі впливає зовнішнє втручання у внутрішні справи держави та керування протестами з-за кордону. Воно йде з Польщі, Чехії, Литви та України, що нас найбільше насторожує, – зазначив Лукашенко.

Протести у Білорусі

Через протести у Білорусі та фальсифікацію президентських виборів країни Балтії запровадили санкції проти білоруських чиновників.

Латвія, Литва та Естонія опублікували список з 30 офіційних осіб, серед яких є Олександр Лукашенко. Президент Литви Гітанас Науседа зазначив, що згодом санкційних пакет може розширитись.

Натомість президент Олександр Лукашенко заявив, що також введе відповідні санкції проти країн ЄС.

Протести у Білорусі розпочались ще 9 серпня, після президентських виборів, на яких за офіційними даними переміг Лукашенко.

Люди почали виходити на вулиці та вимагати повторних виборів.

Джерело: Белта