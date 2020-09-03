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Факты / Мир

Это неправда! Германия об обвинениях Лукашенко по делу Навального

В Германии отреагировали на заявление президента Беларуси Александра Лукашенко о якобы фальсификации доклада немецкого правительства об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального.

В Берлине заявили, что слова Лукашенко не является правдивыми.

— Утверждение господина Лукашенко, разумеется, неправда, — отметил представитель правительства.

В немецком Кабмине отметили, что к сделанным накануне канцлером Ангелой Меркель и другими политиками заявления о Навальному нечего добавить.

2 сентября стало известно, что в анализах российского оппозиционера Алексея Навального нашли следы яда из группы Новичок.

— Навальный — жертва преступления, его хотели заставить замолчать. Я выступаю с осуждением того, что с ним произошло, — заявила Ангела Меркель.

Комментарий Лукашенко

Александр Лукашенко заявил, что отравление российского оппозиционного политика Алексея Навального не было.

По его словам, радиоэлектронная военная разведка Беларуси перехватила разговор Варшавы с Берлином, где говорилось что эти результаты являются фальсификацией.

Источник: ТАСС

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