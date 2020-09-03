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Це неправда! Німеччина про звинувачення Лукашенка у справі Навального

У Німеччині відреагували на заяву президента Білорусі Олександра Лукашенка про нібито фальсифікацію доповіді німецького уряду щодо отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.

У Берліні заявили, що слова Лукашенка не є правдивими.

– Твердження пана Лукашенка, зрозуміло, є неправдою, – зазначив представник уряду.

У німецькому Кабміні наголосили, що до зроблених напередодні канцлером Ангелою Меркель та іншими політиками заяв щодо Навального нема чого додати.

2 вересня стало відомо, що в аналізах російського опозиціонера Олексія Навального знайшли сліди отрути із групи Новачок.

– Навальний – жертва злочину, його хотіли змусити замовкнути. Я виступаю з засудженням того, що з ним сталося, – заявила Ангела Меркель.

Коментар Лукашенка

Олександр Лукашенко заявив, що отруєння російського опозиційного політика Олексія Навального не було.

За його словами, радіоелектронна військова розвідка Білорусі перехопила розмову Варшави з Берліном, де йшлося, що ці результати є фальсифікацією.

Джерело: ТАСС

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