Взрыв бомбы в Пакистане: трое погибших, четверо раненых

3 сентября вечером в Пакистане взорвалась бомба на обочине дороги в северо-западном племенном районе страны.

Как сообщили военные, в результате взрыва погибли три солдата и еще четверо получили ранения.

Террористы подложили самодельное взрывное устройство, которое взорвалось в войсках, обеспечивающих защиту дорожно-строительных бригад.

Службы безопасности оцепили район Северного Вазиристана и провели поисковую операция по расчистке территории.

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Ответственность за нападение взяла на себя запрещенная Техрик-е-Талибан.

Взрыв в Сирии

В апреле этого года в Африне на севере Сирии в результате подрыва автоцистерны с горючим погибли 42 человека, ранения получили по меньшей мере 50 человек.

Взрыв заминированного автомобиля произошел вблизи оживленной рыночной площади. По словам чиновников, тела погибших обугленные до неузнаваемости. Власти предполагают, что это гражданские лица, проходившие неподалеку.

Источник: Синьхуа