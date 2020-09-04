PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Вибух бомби у Пакистані: троє загиблих, четверо поранених

3 вересня ввечері у Пакистані вибухнула бомба на узбіччі дороги в північно-західному племінному районі країни.

Як повідомили військові, внаслідок вибуху загинуло три солдата і ще четверо отримали поранення.

Терористи підклали саморобний вибуховий пристрій, який вибухнув у військах, що забезпечують захист дорожньо-будівельних бригад.

Безпекові служби оточили район Північного Вазірістану провели пошукову операція з розчищення території.

Читайте: 10% потужності бомби в Хіросімі: попередні розрахунки сили вибуху в Бейруті

Відповідальність за напад взяла на себе заборонена Техрік-і-Талібан.

Вибух у Сирії

У квітні цього року в Афріні на півночі Сирії в результаті підриву автоцистерни з пальним загинули 42 людини, поранення отримали, щонайменше, 50 осіб.

Вибух замінованого автомобіля стався поблизу жвавої ринкової площі. За словами чиновників, тіла загиблих обвуглені до невпізнання. Влада припускає, що це цивільні особи, які проходили неподалік.

Джерело: Сіньхуа

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка