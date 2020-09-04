Евросоюз осудил отравления Навального и пригрозил санкциями

Евросоюз призывает к совместным международным ответам и оставляет за собой право принимать соответствующие меры, в частности ограничительных мер из-за отравления Навального.

— Это новое покушение на гражданина России произошло на территории Российской Федерации. Российское правительство должно сделать все возможное, чтобы расследовать это преступление в полной прозрачности и привлечь виновных к ответственности. Безнаказанность не должна и не будет допускаться. Европейский Союз призывает Российскую Федерацию в полной мере сотрудничать с Организацией по запрещению химического оружия для обеспечения беспристрастного международного расследования, — добавил представитель ЕС.

Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макенани заверила, что США работает с союзниками и международным сообществом, чтобы привлечь к ответственности виновных в России, независимо от того, куда приведут доказательства, и ограничить финансирование их злонамеренной деятельности.

Отравление Навального

20 августа Алексей Навальный с отравлением был госпитализирован из аэропорта Омска. Он летел на рейсе Томск-Москва.

Навальный впал в кому и был доставлен в больницу Омска. Позже его эвакуировали в Германию. Сейчас он проходит лечение в клинике Шарите в Берлине.

Навальный до сих пор находится в коме в стабильном состоянии.

2 сентября лаборатория Бундесвера обнаружила в его анализах следы яда из группы Новичок.

Украина призвала международную общественность ввести санкции против РФ за то, что власти продолжают наступление на демократию и права человека в стране и заграницей.

Источник: ЕС