Євросоюз засудив отруєння Навального та пригрозив санкціями

Євросоюз закликає до спільних міжнародних відповідей і залишає за собою право вживати відповідних заходів, зокрема обмежувальних заходів через отруєння Навального.

– Цей новий замах на громадянина Росії стався на території Російської Федерації. Російський уряд повинен зробити все можливе, щоб розслідувати цей злочин в повній прозорості та притягнути винних до відповідальності. Безкарність не повинна і не буде допускатися. Європейський Союз закликає Російську Федерацію повною мірою співпрацювати з Організацією із заборони хімічної зброї для забезпечення неупередженого міжнародного розслідування, — додав представник ЄС.

Прес-секретар Білого дому Кейлі Макенані запевнила, що США працює з союзниками та міжнародним співтовариством, щоб притягнути до відповідальності винних у Росії, незалежно від того, куди приведуть докази, і обмежити фінансування їхньої зловмисної діяльності.

Отруєння Навального

20 серпня Олексій Навальний з отруєнням був госпіталізований з аеропорту Омська. Він летів на рейсі Томськ-Москва.

Навальний впав у кому і був доставлений в лікарню Омська. Пізніше його евакуювали до Німеччини. Зараз він проходить лікування в клініці Шаріте в Берліні.

Навальний досі перебуває в комі в стабільному стані.

2 вересня лабораторія Бундесверу виявила в його аналізах сліди отрути з групи Новачок.

Україна закликала міжнародну громадськість ввести санкції проти РФ за те, що влада продовжує наступ на демократію і права людини в країні і закордоном.

Джерело: ЄС