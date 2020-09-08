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Факты / Мир / Росія

Штаб Навального в Новосибирске атаковали химической жидкостью

В российском Новосибирске два злоумышленника бросили стеклянную бутылку с неизвестным химическим веществом в офис, в котором находится штаб оппозиционного политика Алексея Навального, а также штаб оппозиционной коалиции Новосибирск-2020.

После того, как бутылка разбилась, в комнате, заполненной десятками людей, стал ощущаться резкий кислый запах.

Через некоторое время два человека почувствовали себя плохо, им вызвали скорую помощь.

Нападение произошло, когда соратники Навального читали лекцию волонтерам о том, как контролировать Единый день голосования 13 сентября 2020 года.

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Отравление Навального перед выборами

13 сентября россияне проголосуют за губернаторов и местных депутатов в 20 регионах.

Оппозиционные партии в Новосибирске объединились в коалицию Новосибирск-2020, чтобы бросить вызов правящей партии Единая Россия.

В конце августа главному российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время поездки в Сибирь. Самолет, на котором он летел, был вынужден совершить вынужденную посадку в Омске, где Навального доставили в больницу.

Позже его транспортировали для лечения в Берлин, а 2 сентября Германия заявила, что токсикологические тесты точно говорят о том, что критик Кремля был отравлен нервно-паралитическим веществом Новичок.

7 сентября стало известно, что состояние Навального улучшилось, политика вывели из комы.

Источник: Радио Свобода

Фото: Dreamstime

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