Штаб Навального в Новосибирске атаковали химической жидкостью

В российском Новосибирске два злоумышленника бросили стеклянную бутылку с неизвестным химическим веществом в офис, в котором находится штаб оппозиционного политика Алексея Навального, а также штаб оппозиционной коалиции Новосибирск-2020.

После того, как бутылка разбилась, в комнате, заполненной десятками людей, стал ощущаться резкий кислый запах.

Через некоторое время два человека почувствовали себя плохо, им вызвали скорую помощь.

Нападение произошло, когда соратники Навального читали лекцию волонтерам о том, как контролировать Единый день голосования 13 сентября 2020 года.

Video capturing today’s attack on HQ of opposition candidate for election in Novosibirsk.

Masked man enters, smashes bottle of some foul smelling liquid on the floor & runs out.

Sergei Boiko — who’s running for local office — is Navalny’s ‘man in Novosibirsk.’ https://t.co/fVEsw4q43g

— Sarah Rainsford (@sarahrainsford) September 8, 2020