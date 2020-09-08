Штаб Навального в Новосибирске атаковали химической жидкостью

В российском Новосибирске два злоумышленника бросили стеклянную бутылку с неизвестным химическим веществом в офис, в котором находится штаб оппозиционного политика Алексея Навального, а также штаб оппозиционной коалиции Новосибирск-2020.
После того, как бутылка разбилась, в комнате, заполненной десятками людей, стал ощущаться резкий кислый запах.
Через некоторое время два человека почувствовали себя плохо, им вызвали скорую помощь.
Нападение произошло, когда соратники Навального читали лекцию волонтерам о том, как контролировать Единый день голосования 13 сентября 2020 года.
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Video capturing today’s attack on HQ of opposition candidate for election in Novosibirsk.
Masked man enters, smashes bottle of some foul smelling liquid on the floor & runs out.
Sergei Boiko — who’s running for local office — is Navalny’s ‘man in Novosibirsk.’ https://t.co/fVEsw4q43g
— Sarah Rainsford (@sarahrainsford) September 8, 2020
Отравление Навального перед выборами
13 сентября россияне проголосуют за губернаторов и местных депутатов в 20 регионах.
Оппозиционные партии в Новосибирске объединились в коалицию Новосибирск-2020, чтобы бросить вызов правящей партии Единая Россия.
В конце августа главному российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время поездки в Сибирь. Самолет, на котором он летел, был вынужден совершить вынужденную посадку в Омске, где Навального доставили в больницу.
Позже его транспортировали для лечения в Берлин, а 2 сентября Германия заявила, что токсикологические тесты точно говорят о том, что критик Кремля был отравлен нервно-паралитическим веществом Новичок.
7 сентября стало известно, что состояние Навального улучшилось, политика вывели из комы.
Источник: Радио Свобода