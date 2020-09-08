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Факты / Мир

Немецкие врачи отказались от совместной с россиянами экспертизы отравления Навального

Федеральная врачебная палата Германии отказалась от предложения россиян создать совместную группу для проведения экспертизы по делу об отравлении оппозиционера Алексея Навального.

В ассоциации это объяснили тем, что они не следственный орган, поэтому не могут участвовать в расследованиях, поскольку это прерогатива государства.

Кроме того, согласно немецкому законодательству, только родственники имеют право инициировать дальнейшие обследования.

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Также специалисты заверили, что у них нет никаких сомнений относительно качества медицинского обследования, которое сделали их коллеги-медики.

Как сейчас чувствует себя Навальный

Состояние Алексея Навального значительно улучшилось. Его уже вывели из искусственной комы и отключили от аппарата искусственной вентиляции легких.

Однако врачи говорят, что долгосрочных последствий для здоровья политика нельзя исключать.

Накануне в лаборатории Бундесвера заявили, что обнаружили в анализах Алексея Навального следы яда из группы Новичок.

Источник: Deutsche Welle

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