Штаб Навального в Новосибірську атакували хімічною рідиною

У російському Новосибірську два зловмисники кинули скляну пляшку з невідомою хімічною речовиною в офіс, в якому перебуває штаб опозиційного політика Олексія Навального, а також штаб опозиційної коаліції Новосибірськ-2020.

Після того, як пляшка розбилася, у кімнаті, заповненій десятками людей, став відчуватися різкий кислий запах.

Через деякий час двоє людей відчули себе зле, їм викликали швидку допомогу.

Напад стався, коли соратники Навального читали лекцію волонтерам про те, як контролювати Єдиний день голосування 13 вересня 2020 року.

Video capturing today’s attack on HQ of opposition candidate for election in Novosibirsk.

Masked man enters, smashes bottle of some foul smelling liquid on the floor & runs out.

Sergei Boiko – who’s running for local office – is Navalny’s ‘man in Novosibirsk.’ https://t.co/fVEsw4q43g

— Sarah Rainsford (@sarahrainsford) September 8, 2020