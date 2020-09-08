Трамп может назначить нового главу Пентагона — СМИ

У главы США Дональда Трампа есть замечания к работе министра обороны Марка Эспера, из-за чего последнего могут уволить в ближайшее время.

В то же время президент определился с новым кандидатом на пост главы Пентагона, им может стать министр по делам ветеранов Роберта Уилки.

Трамп уже три месяца размышляет над увольнением Эспера, передает СМИ, ссылаясь на собственные источники. Одни советники призывают сделать подобный шаг до выборов, которые пройдут 3 ноября 2020 года, другие же оговаривают от кадровых изменений во время президентской гонки.

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По данным источников, Трамп уже встречался с Уилки в Белом доме и обсуждал этот вопрос, кандидат может стать временно исполняющим обязанности министра обороны.

В то же время в Пентагоне и Департаменте по делам ветеранов отказались комментировать возможные кадровые изменения.

Выборы в США

Сейчас в США продолжается гонка за кресло президента. Кандидатом он демократов является Джо Байден, его оппонент, республиканец и действующий президент США Дональд Трамп.

По результатам последнего соцопроса Financial Times, Байден опережает Трампа почти на 8%.

На выборах президента США 2020 за Байдена готовы проголосовать 50,3% избирателей, за Трампа — 42,4%.

Источник: NBC News