Некоторым синяки рисовали краской: Лукашенко о следах побоев у митингующих

Президент Беларуси Александр Лукашенко, комментируя разгоны митингующих силовиками, заявил, что некоторым участникам акций протеста синяки рисовали синей краской.

— Все было направлено на них, чтобы синяки показывали. А сейчас же мы видим, что некоторым девушкам их рисовали синей краской. Что, вы этого не видели? Мы вам можем эти кадры показать.

Лукашенко признал, что у некоторых митингующих действительно были синяки, но сейчас их уже нет. Зато, по его словам, 39 или 40 силовиков с травмами до сих пор находятся в госпитале.

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Также президент Беларуси добавил, что не может осуждать силовиков, которые защитили не только страну, но и его самого.

Интервью Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко 8 сентября дал большое интервью для российских СМИ.

Среди прочего, он высказался о задержании оппозиционера Марии Колесниковой, угрозах России из-за протестов в республике и о своем уходе от власти.

Основные тезисы из интервью Александра Лукашенко можно прочитать в нашем материале.

Источник: RT