Декому синці малювали фарбою: Лукашенко про сліди побоїв у мітингувальників

Президент Білорусі Олександр Лукашенко, коментуючи розгони мітингувальників силовиками, заявив, що деяким учасникам акцій протесту синці малювали синьою фарбою.

– Все було спрямоване на них, щоб синці показували. А зараз же ми бачимо, що деяким дівчатам їх малювали синьою фарбою. Що, ви цього не бачили? Ми вам можемо ці кадри показати.

Лукашенко визнав, що у деяких мітингувальників справді були синці, але зараз їх вже немає. Натомість, за його словами, 39 або 40 силовиків з травмами досі перебувають у госпіталі.

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Також президент Білорусі додав, що не може засуджувати силовиків, які захистили не тільки країну, а і його самого.

Інтерв’ю Лукашенка

Президент Білорусі Олександр Лукашенко 8 вересня дав велике інтерв’ю для російських ЗМІ.

Серед іншого, він висловився про затримання опозиціонерки Марії Колесникової, загрози Росії через протести в республіці і про свій відхід від влади.

Основні тези з інтерв’ю Олександра Лукашенка можна прочитати в нашому матеріалі.

Джерело: RT