PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

Сейм Литвы признал Тихановскую президентом Беларуси

Сейм Литвы принял резолюцию, в которой признал одну из лидеров оппозиции Светлану Тихановскую президентом Беларуси, которого избрал народ.

Кроме того, в документе Тихановскую и Координационный совет белорусской оппозиции называют единственными легитимными представителями белорусского народа.

В то же время Александра Лукашенко в резолюции называют нелегитимным, а его действия, в том числе и договоренности с Россией, предлагают считать преступлением против народа.

Читайте: Тихановская рассказала о планах после объявления ее президентом

Также в резолюции Сейм призывает международное сообщество поддержать требование оппозиции Беларуси о проведении новых справедливых и прозрачных выборов и предоставить белорусскому народу финансовую, политическую, экономическую помощь для их проведения.

Санкции стран Балтии против Лукашенко

Накануне Латвия, Литва и Эстония ввели санкции против Александра Лукашенко и еще 29 официальных лиц из-за жестокого подавления протестов в Беларуси и фальсификации президентских выборов в стране.

Тогда президент Литвы Гитанас Науседа отметил, что это первый шаг внедрения санкций, которые впоследствии могут расшириться.

Источник: Сейм Литовской Республики

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка