Сейм Литвы принял резолюцию, в которой признал одну из лидеров оппозиции Светлану Тихановскую президентом Беларуси, которого избрал народ.

Кроме того, в документе Тихановскую и Координационный совет белорусской оппозиции называют единственными легитимными представителями белорусского народа.

В то же время Александра Лукашенко в резолюции называют нелегитимным, а его действия, в том числе и договоренности с Россией, предлагают считать преступлением против народа.

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Также в резолюции Сейм призывает международное сообщество поддержать требование оппозиции Беларуси о проведении новых справедливых и прозрачных выборов и предоставить белорусскому народу финансовую, политическую, экономическую помощь для их проведения.

Санкции стран Балтии против Лукашенко

Накануне Латвия, Литва и Эстония ввели санкции против Александра Лукашенко и еще 29 официальных лиц из-за жестокого подавления протестов в Беларуси и фальсификации президентских выборов в стране.

Тогда президент Литвы Гитанас Науседа отметил, что это первый шаг внедрения санкций, которые впоследствии могут расшириться.

Источник: Сейм Литовской Республики