Сейм Литви ухвалив резолюцію, у якій визнав одну із лідерів опозиції Світлану Тихановську президентом Білорусі, якого обрав народ.

Крім того, у документі Тихановську та Координаційну раду білоруської опозиції називають єдиними легітимними представниками білоруського народу.

Натомість Олександра Лукашенка в резолюції називають нелегітимним, а його дії, зокрема і домовленості з Росією, пропонують вважати злочином проти народу.

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Також у резолюції Сейм закликає міжнародну спільноту підтримати вимогу опозиції Білорусі про проведення нових справедливих і прозорих виборів і надати білоруському народу фінансову, політичну, економічну допомогу для їх проведення.

Санкції країн Балтії проти Лукашенка

Напередодні Латвія, Литва та Естонія ввели санкції проти Олександра Лукашенка і ще 29 офіційних осіб через жорстоке придушення протестів у Білорусі та фальсифікацію президентських виборів у країні.

Тоді президент Литви Гітанас Науседа зазначив, що це перший крок впровадження санкцій, які згодом можуть розширитись.

Джерело: Сейм Литовської Республіки