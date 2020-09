Кто первым получит вакцину от Covid-19 — заявление ВОЗ

После завершения исследований вакцину от коронавируса нужно будет распространить не среди граждан отдельных государств, а среди незащищенных групп во всем мире.

С таким заявлением выступил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

Среди незащищенных категорий населения он выделил, в частности, пожилых людей и с хроническими заболеваниями.

В десятках стран мира четко прослеживается тенденция, когда более уязвимыми к вирусу становятся люди с низким уровнем доходов, однако если это будет продолжаться, экономика может оказаться под угрозой во всем мире.

Equitable global access to tests, treatments and vaccines is key to ending #COVID19 fairly, effectively and efficiently.

Because if one of us is at risk, we are all at risk.

We are only safe when everybody is safe.https://t.co/rihWnivQ0V

— World Health Organization (WHO) (@WHO) September 10, 2020