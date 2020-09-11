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Факты / Мир

Кто первым получит вакцину от Covid-19 — заявление ВОЗ

После завершения исследований вакцину от коронавируса нужно будет распространить не среди граждан отдельных государств, а среди незащищенных групп во всем мире.

С таким заявлением выступил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

Среди незащищенных категорий населения он выделил, в частности, пожилых людей и с хроническими заболеваниями.

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— Наша главная цель и ценность — запустить процесс вакцинации во всем мире, а не среди отдельных лиц. В данном случае здесь важен не так моральный, как экономический фактор, — заметил Тедрос Аданом Гебреисус.

В десятках стран мира четко прослеживается тенденция, когда более уязвимыми к вирусу становятся люди с низким уровнем доходов, однако если это будет продолжаться, экономика может оказаться под угрозой во всем мире.

Вакцина от коронавируса в Украине

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал, что Украина может рассчитывать на вакцину от коронавируса для 20% населения, согласно международной инициативе COVAX.

По расчетам министерства, в Украине останется более 30 млн людей, которым понадобится вакцина. Таким образом, это количество нужно будет искать самостоятельно.

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