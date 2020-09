Хто першим отримає вакцину від Covid-19 – заява ВООЗ

Після завершення досліджень вакцину від коронавірусу потрібно буде розповсюдити не серед громадян окремих держав, а серед незахищених груп в усьому світі.

Із такою заявою виступив голова ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус.

Серед незахищених категорій населення він виділив, зокрема, людей похилого віку та з хронічними захворюваннями.

У десятках країн світу чітко простежується тенденція, коли більш уразливими до вірусу стають люди з нижчим рівнем доходів, однак якщо це триватиме і надалі, економіка може опинитися під загрозою в усьому світі.

Equitable global access to tests, treatments and vaccines is key to ending #COVID19 fairly, effectively and efficiently.

Because if one of us is at risk, we are all at risk.

We are only safe when everybody is safe.https://t.co/rihWnivQ0V

— World Health Organization (WHO) (@WHO) September 10, 2020