Хто першим отримає вакцину від Covid-19 – заява ВООЗ

Після завершення досліджень вакцину від коронавірусу потрібно буде розповсюдити не серед громадян окремих держав, а серед незахищених груп в усьому світі.

Із такою заявою виступив голова ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус.

Серед незахищених категорій населення він виділив, зокрема, людей похилого віку та з хронічними захворюваннями.

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– Наша головна мета і пріоритет – запустити процес вакцинації в усьому світі, а не серед окремих осіб. У даному випадку тут є важливим не так моральний, як економічний фактор, зауважив Тедрос Аданом Гебреісус.

У десятках країн світу чітко простежується тенденція, коли більш уразливими до вірусу стають люди з нижчим рівнем доходів, однак якщо це триватиме і надалі, економіка може опинитися під загрозою в усьому світі.

Equitable global access to tests, treatments and vaccines is key to ending #COVID19 fairly, effectively and efficiently. Because if one of us is at risk, we are all at risk. We are only safe when everybody is safe.https://t.co/rihWnivQ0V — World Health Organization (WHO) (@WHO) September 10, 2020

Вакцина від коронавірусу в Україні

Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов розповів, що Україна може розраховувати на вакцину від коронавірусу для 20% населення, згідно з міжнародною ініціативою COVAX.

За розрахунками міністерства, в Україні залишиться більш 30 млн людей, яким потрібна вакцину. Таким чином, цю кількість потрібно буде шукати самостійно.