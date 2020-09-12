Председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси Лидия Ермошина не знает, когда состоится инаугурация Александра Лукашенко.
Она заявила, что не располагает информацией о дате инаугурации.
— Нет, я понятия не имею, — сказала Ермошина.
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Она также пояснила, что председатель ЦИК проводит церемонию инаугурации, но как приглашенное лицо, а организацией занимается Администрация президента.
— До 9 октября, в двухмесячный срок после проведения выборов дата должна быть уже назначена, — отметила Ермошина.
Интервью Лукашенко
Президент Беларуси Александр Лукашенко 8 сентября дал большое интервью для российских СМИ.
Среди прочего, он высказался о задержании оппозиционера Марии Колесниковой, угрозах России из-за протестов в республике и о своем уходе от власти.
Основные тезисы из интервью Александра Лукашенко можно прочитать в нашем материале.
Источник: Naviny.by