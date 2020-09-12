Председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси Лидия Ермошина не знает, когда состоится инаугурация Александра Лукашенко.

Она заявила, что не располагает информацией о дате инаугурации.

— Нет, я понятия не имею, — сказала Ермошина.

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Она также пояснила, что председатель ЦИК проводит церемонию инаугурации, но как приглашенное лицо, а организацией занимается Администрация президента.

— До 9 октября, в двухмесячный срок после проведения выборов дата должна быть уже назначена, — отметила Ермошина.

Интервью Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко 8 сентября дал большое интервью для российских СМИ.

Среди прочего, он высказался о задержании оппозиционера Марии Колесниковой, угрозах России из-за протестов в республике и о своем уходе от власти.

Основные тезисы из интервью Александра Лукашенко можно прочитать в нашем материале.

Источник: Naviny.by