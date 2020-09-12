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Факты / Мир

Глава ЦИК Беларуси “понятия не имеет”, когда состоится инаугурация Лукашенко

Председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси Лидия Ермошина не знает, когда состоится инаугурация Александра Лукашенко.

Она заявила, что не располагает информацией о дате инаугурации.

— Нет, я понятия не имею, — сказала Ермошина.

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Она также пояснила, что председатель ЦИК проводит церемонию инаугурации, но как приглашенное лицо, а организацией занимается Администрация президента.

— До 9 октября, в двухмесячный срок после проведения выборов дата должна быть уже назначена, — отметила Ермошина.

Интервью Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко 8 сентября дал большое интервью для российских СМИ.

Среди прочего, он высказался о задержании оппозиционера Марии Колесниковой, угрозах России из-за протестов в республике и о своем уходе от власти.

Основные тезисы из интервью Александра Лукашенко можно прочитать в нашем материале.

Источник: Naviny.by

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