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Факти / Світ

Глава ЦВК Білорусі “поняття не має”, коли відбудеться інавгурація Лукашенка

Голова Центральної виборчої комісії Білорусі Лідія Єрмошина не знає, коли відбудеться інавгурація Олександра Лукашенка.

Вона заявила, що не має інформації про дату інавгурації.

– Ні, я поняття не маю, – сказала Єрмошина.

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Вона також пояснила, що голова ЦВК проводить церемонію інавгурації, але як запрошена особа, а організацією займається Адміністрація президента.

– До 9 жовтня, у двомісячний термін після проведення виборів дата повинна бути уже призначена, – зазначила Єрмошина.

Інтерв’ю Лукашенка

Президент Білорусі Олександр Лукашенко 8 вересня дав велике інтерв’ю для російських ЗМІ.

Серед іншого, він висловився про затримання опозиціонерки Марії Колесникової, загрози Росії через протести в республіці і про свій відхід від влади.

Основні тези з інтерв’ю Олександра Лукашенка можна прочитати в нашому матеріалі.

Джерело: Naviny.by

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