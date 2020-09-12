Голова Центральної виборчої комісії Білорусі Лідія Єрмошина не знає, коли відбудеться інавгурація Олександра Лукашенка.

Вона заявила, що не має інформації про дату інавгурації.

– Ні, я поняття не маю, – сказала Єрмошина.

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Вона також пояснила, що голова ЦВК проводить церемонію інавгурації, але як запрошена особа, а організацією займається Адміністрація президента.

– До 9 жовтня, у двомісячний термін після проведення виборів дата повинна бути уже призначена, – зазначила Єрмошина.

Інтерв’ю Лукашенка

Президент Білорусі Олександр Лукашенко 8 вересня дав велике інтерв’ю для російських ЗМІ.

Серед іншого, він висловився про затримання опозиціонерки Марії Колесникової, загрози Росії через протести в республіці і про свій відхід від влади.

Основні тези з інтерв’ю Олександра Лукашенка можна прочитати в нашому матеріалі.

Джерело: Naviny.by