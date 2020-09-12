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Факты / Мир

Продолжаем борьбу: Тихановская призвала белорусов выходить на Марш героев

Лидер оппозиции в Беларуси Светлана Тихановская выступила с видеообращением накануне запланированной массовой акции протеста. 13 сентября в Минске пройдет Марш героев в поддержку арестованных оппозиционеров.

Тихановская отметила, что за последний месяц белорусы стали героическим народом.

— Я знаю, что в воскресенье планируется Марш героев в 14.00 в Минске и регионах. И я поддерживаю всех, кто планирует туда прийти. Мы продолжаем борьбу за свободу и вместе. Живе Беларусь, — заявила политик.

Читайте: Теряя связь с реальностью. Что происходит в Беларуси

Задержание оппозиционеров

Шесть из семи лидеров оппозиции были либо задержаны, либо насильно вывезены из Беларуси.

Писательница Светлана Алексиевич — единственная, кто остался на свободе и в Беларуси среди членов президиума Координационного совета.

9 сентября возле штаба белорусского политика Виктора Бабарико был задержан Максим Знак.

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