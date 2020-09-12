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Факти / Світ

Продовжуємо боротьбу: Тихановська закликала білорусів виходити на Марш героїв

Лідер опозиції в Білорусі Світлана Тіхановська виступила з відеозверненням напередодні запланованої масової акції протесту. 13 вересня у Мінську пройде Марш героїв на підтримку заарештованих опозиціонерів.

Тихановська наголосила, що за останній місяць білоруси стали героїчним народом.

– Я знаю, що в неділю планується Марш героїв о 14.00 в Мінську і регіонах. І я підтримую всіх, хто планує туди прийти. Ми продовжуємо боротьбу за свободу і разом. Живє Білорусь, – заявила політик.

Читайте: Втрачаючи зв’язок з реальністю. Що відбувається в Білорусі

Затримання опозиціонерів

Шість із семи лідерів опозиції були або затримані, або насильно вивезені з Білорусі.

Письменниця Світлана Алексієвич – єдина, хто залишився на волі та в Білорусі серед членів президії Координаційної ради.

9 вересня біля штабу білоруського політика Віктора Бабарика був затриманий Максим Знак.

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