Всемирная организация здравоохранения заявила, что в октябре-ноябре 2020 года в Европе стоит ожидать увеличения количества летальных исходов от коронавируса.

#BREAKING Oct, Nov to be ‘tougher’ with more coronavirus deaths: WHO Europe pic.twitter.com/J3qSMj6qq1

— AFP news agency (@AFP) September 14, 2020