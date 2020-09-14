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Факты / Мир

Будет хуже: ВОЗ прогнозирует рост смертности из-за Сovid-19 в Европе

Всемирная организация здравоохранения заявила, что в октябре-ноябре 2020 года в Европе стоит ожидать увеличения количества летальных исходов от коронавируса.

— В октябре и ноябре мы увидим рост смертности, — отметил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

Сейчас в Европе наблюдается увеличение количества больных коронавирусом, но рост смертности не происходит. Сейчас в мире от Covid-19 умерло 922 525 пациентов.

Коронавирус в мире

По состоянию на 14 сентября на коронавирус в мире заболели уже 28 892 810 человек. Смогли побороть болезнь 19 539 358 пациентов.

Наибольшее количество тех, кто выздоровел, в Бразилии (3 723 206), Индии (3 702 595), США (2 451 406), России (873 684) и Колумбии (592 820).

По статистике количество случаев коронавируса больше всего зафиксировано в США (6 519 249), Индии (4 754 356), Бразилии (4 330 455) и России (1 059 024). Наибольшая смертность наблюдается в США (194 069), Бразилии (131 625), Индии (78 586), Мексике (70 821) и Великобритании (41 417).

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