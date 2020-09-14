Всесвітня організація охорони здоров’я заявила, що у жовтні-листопаді 2020 року у Європі варто очікувати збільшення кількості летальних випадків від коронавірусу.

– У жовтні та листопаді ми побачимо зростання смертності, – зазначив директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ханс Клюге.

#BREAKING Oct, Nov to be ‘tougher’ with more coronavirus deaths: WHO Europe pic.twitter.com/J3qSMj6qq1 — AFP news agency (@AFP) September 14, 2020

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Наразі у Європі спостерігається збільшення кількості хворих на коронавірус, але зростання смертності не відбувається. Наразі у світі від Covid-19 померло 922 525 пацієнта.

Коронавірус у світі

Станом на 14 вересня на коронавірус у світі захворіли вже 28 892 810 людей. Змогли побороти хворобу 19 539 358 пацієнтів.

Найбільша кількість тих, хто одужав, у Бразилії (3 723 206), Індії (3 702 595), США (2 451 406), Росії (873 684) і Колумбії (592 820).

За статистикою кількість випадків коронавірусу найбільше зафіксовано у США (6 519 249), Індії (4 754 356), Бразилії (4 330 455) та Росії (1 059 024). Найбільша смертність спостерігається у США (194 069), Бразилії (131 625), Індії (78 586), Мексиці (70 821) та Великій Британії (41 417).