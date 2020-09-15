25% курильщиков в мире бросают окурки на землю и считают, что это нормально — исследование

В 10 странах мира провели эксперимент, чтобы понять предпосылки засорения окурками. 25% взрослых курильщиков бросают окурки на землю и считают, что это нормальный способ утилизации сигарет. В то же время каждый восьмой потребитель сигарет не думает, что это загрязняет окружающую среду.

Таковы результаты глобального социологического исследования, проведенного социологической компанией Kantar. Всего в течение марта-мая 2020 года были опрошены 12,8 тыс. респондентов в 10 странах (Великобритания, Германия, Норвегия, Россия, Япония, Филиппины, Австралия, Южная Африка, Бразилия, США).

Как показало исследование, в среднем опрошенные курильщики выкуривают 11 сигарет в день. Причем семь из них — за пределами помещения, создавая предпосылки для значительного засорения окурками окружающей среды.

Показательно, что большая часть опрошенных курильщиков не знали, что в фильтрах сигарет содержится пластик. Точнее — био-пластик, который раскладывается в окружающей среде в зависимости от условий — от 3 месяцев до 15 лет. Ведь 38% считали, что фильтры содержат хлопок, а 37% — бумага. Лишь 13% респондентов правильно идентифицировали био-пластик как основной компонент фильтров.

Исследование также показало, что есть потенциал для изменения поведения курильщиков, чтобы существенно сократить выбросы окурков. Так, 47% респондентов признали, что испытывают злость, когда видят, как кто-то бросает на землю окурки.

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Кроме того, определенным стимулом для повышения экологического сознания населения стала пандемия коронавируса. 59% респондентов признались, что пандемия усилила их обеспокоенность состоянием окружающей среды. А 65% заявили, что начали чувствовать больший уровень ответственности относительно того, как их поведение влияет на экологию.

В ответ на результаты исследования в Philip Morris International уже разработали и начали внедрять стратегию, цель которой — к 2025 году уменьшить объемы пластикового мусора от продукции компании на 50%.

— Мы планируем снизить уровень некорректной утилизации отходов нашей продукции, в частности сигаретных окурков, путем образовательных программ, сотрудничества с представителями власти, экспертами и организациями, работающими над проблемами отходов. А также созданием практических решений — введением оборудования для утилизации окурков, — заявили в глобальном офисе Philip Morris International.

К слову, Новая почта и Socis провели социальное исследование, которое показало, что современные украинцы гораздо больше времени тратят на социальные сети, чем занимаются ходьбой или активным бегом.