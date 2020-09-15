25% курців у світі кидають недопалки на землю і вважають, що це нормально – дослідження

У 10 країнах світу провели експеримент, аби зрозуміти передумови засмічення недопалками. 25% дорослих курців кидають недопалки на землю та вважають, що це нормальний спосіб утилізації сигарет. Водночас кожен восьмий споживач сигарет не думає, що це забруднює навколишнє середовище.

Такими є результати глобального соціологічного дослідження, яке провела соціологічна компанія Kantar. Загалом протягом березня-травня 2020 року було опитано 12,8 тис. респондентів у 10 країнах (Великобританія, Німеччина, Норвегія, Росія, Японія, Філіппіни, Австралія, Південна Африка, Бразилія, США).

Як показало дослідження, у середньому опитані курці випалюють 11 сигарет на день. До того ж сім з них – поза межами приміщення, створюючи передумови для значного засмічення недопалками навколишнього середовища.

Показово, що велика частина опитаних курців не знали, що в фільтрах сигарет міститься пластик. Точніше – біо-пластик, який розкладається у навколишньому середовищі залежно від умов – від 3 місяців до 15 років. Адже 38% вважали, що фільтри містять бавовну, а 37% – папір. Лише 13% респондентів правильно ідентифікували біо-пластик як основний компонент фільтрів.

Дослідження також показало, що є потенціал для зміни поведінки курців, аби суттєво скоротити викиди недопалків. Так, 47% респондентів визнали, що відчувають злість, коли бачать, як хтось кидає на землю недопалки.

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Крім того, певним стимулом для підвищення екологічної свідомості населення стала пандемія коронавірусу. 59% респондентів зізналися, що пандемія посилила їхню стурбованість щодо стану навколишнього середовища. А 65% заявили, що почали відчувати більший рівень відповідальності щодо того, як їхня поведінка впливає на екологію.

У відповідь на результати дослідження в Philip Morris International вже розробили і почали впроваджувати стратегію, мета якої – до 2025 року зменшити обсяги пластикового сміття від продукції компанії на 50%.

– Ми плануємо знизити рівень некоректної утилізації відходів нашої продукції, зокрема сигаретних недопалків, шляхом освітніх програм, співпраці з представниками влади, експертами та організаціями, які працюють над проблемами відходів. А також створенням практичних рішень – введенням обладнання для утилізації недопалків, – заявили в глобальному офісі Philip Morris International.

До слова, Нова пошта та Socis провели соціальне дослідження, яке показало, що сучасні українці значно більше часу витрачають на соціальні мережі, ніж займаються ходьбою чи активним бігом.