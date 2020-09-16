Президент США Дональд Трамп заявил о готовности заключить ядерную сделку с Тегераном в случае победы на выборах.

Об этом он заявил во время брифинга в Белом доме.

— Иран страдает, к сожалению. Я не хочу, чтобы они страдали. Их экономика рухнула. У них ВВП составит минус 27%, никто о таком числе не слышал. Это, возможно, рекорд. Они очень хотят заключить сделку, — сказал Трамп.

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По его словам, для соглашения, которое направленное на урегулирование ядерных разработок, стоит подождать до конца выборов.

Но Трамп уверен, что Тегеран предпочитал бы иметь дело с Джо Байденом.

Вероятность победы кандидата от Демократической партии Джо Байдена составляет 91%, согласно модели президентские выборы в США от издания The Economist.

Действующего президента Дональда Трампа предпочитает 9% избирателей.