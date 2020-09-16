Президент США Дональд Трамп заявив про готовність укласти ядерну угоду з Тегераном у разі перемоги на виборах.

Про це він заявив під час брифінгу в Білому домі.

– Іран страждає, на жаль. Я не хочу, щоб вони страждали. Їх економіка впала. У них ВВП складе мінус 27%, ніхто про таке число не чув. Це, можливо, рекорд. Вони дуже хочуть укласти угоду, – сказав Трамп.

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За його словами, для угоди, яке спрямоване на врегулювання ядерних розробок, варто почекати до кінця виборів.

Але Трамп упевнений, що Тегеран волів би мати справу з Джо Байденом.

Імовірність перемоги кандидата від Демократичної партії Джо Байдена становить 91%, відповідно до моделі президентські вибори у США від видання The Economist.

Чинному президенту Дональду Трампу віддає перевагу 9% виборців.