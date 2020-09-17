Кандидатуру российского оппозиционера Алексея Навального подали на Нобелевскую премию мира. Об этом сообщил Сергей Ерофеев — социолог и профессор университета Ратгерса (США).

— Ряд профессоров признанных университетов, которые занимаются Россией, выдвинули Навального на Нобелевскую премию мира. Такую инициативу подали ученые, но это не означает, что не появятся государственные деятели или представители международных организаций, которые их поддержат, — написал он на своей странице в Facebook.

По его словам, среди указанных ученых есть те, кто ранее негативно относился к личности Алексея Навального, но теперь их мнение изменилось. Однако, имена этих людей профессор не разглашает.

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Обосновывая такое решение телеканалу Дождь, Ерофеев назвал оппозиционера борцом за экономические и политические права в России. По его мнению, Навальный выступает за справедливость и право голоса, чем вносит вклад в борьбу за эти идеалы во всем мире.

Отравление Навального

Российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо из-за отравления в самолете Томск-Москва, в связи с этим рейс экстренно приземлился в Омске, где политика госпитализировали в местную больницу. На следующий день медикам удалось стабилизировать состояние больного и его доставили в клинику Шериде, что в Берлине.

Сейчас самочувствие Навального улучшилось — он уже может вставать с постели. Лаборатории выяснили, что отравление произошло в результате ядовитого вещества Новичок, которое нашли на бутылке в гостинице, где перед отлетом находился Навальный.