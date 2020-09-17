Кандидатуру російського опозиціонера Олексія Навального подали на Нобелівську премію миру. Про це повідомив Сергій Єрофєєв – соціолог і професор університету Ратгерса (США).

– Низка професорів визнаних університетів, які займаються Росією, висунули Навального на Нобелівську премію миру. Таку ініціативу подали вчені, але це не означає, що не з’являться державні діячі або представники міжнародних організацій, які їх підтримають, – написав він на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, серед вказаних вчених є ті, хто раніше негативно ставився до особистості Олексія Нагального, але тепер їхня думка змінилася. Проте, імена цих людей професор не розголошує.

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Обґрунтовуючи таке рішення телеканалу Дождь, Єрофєєв назвав опозиціонера борцем за економічні та політичні права у Росії. На його думку, Навальний виступає за справедливість та право голосу, чим вносить вклад у боротьбу за ці ідеали в усьому світі.

Отруєння Навального

Російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле через отруєння у літаку Томськ-Москва, у зв’язку з цим рейс екстрено приземлився в Омську, де політика госпіталізували до місцевої лікарні. Наступного дня медикам вдалося стабілізувати стан хворого і його доправили у клініку Шеріде, що у Берліні.

Наразі самопочуття Навального покращилося – він уже може вставати з ліжка. Дані кількох лабораторій свідчать, що отруєння сталося внаслідок отруйної речовини Новачок, яку знайшли на пляшці у готелі, де перед відльотом перебував Навальний.