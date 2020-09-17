Прокуратура Польши обратилась в окружной суд Варшавы относительно временного ареста троих российских авиадиспетчеров, дежуривших в аэропорту Смоленска 10 апреля 2010 года, когда разбился самолет Ту-154 президента страны Леха Качиньского.

Пресс-секретарь прокуратуры Эва Бялик отметила, что это первый шаг к выдаче международного ордера на арест.

По ее словам, россиян обвиняют в умышленном доведении до авиакатастрофы, в которой погибли 96 человек.

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РосСМИ со ссылкой на источники пишут, что Россия не будет выдавать Польше смоленских диспетчеров, даже в случае объявления их в международный розыск, поскольку Конституция РФ запрещает выдавать граждан другим странам.

Смоленская катастрофа

Самолет Ту-154 с правительственной комиссией Польши во главе с президентом Лехом Качиньским разбился под Смоленском 10 апреля в 2010 году. Погибли все 96 человек на борту.

В апреле 2018 года Польша обнародовала доклад, в котором говорится, что причиной Смоленской катастрофы стал взрыв в левом крыле лайнера.

При этом установлено, что российские диспетчеры во время сопровождения лайнера на посадку давали экипажу Ту-154 некорректные данные. Поэтому польская подкомиссия опровергла версию, что причиной падения были действия пилотов.

Источник: РАР