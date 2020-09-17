В благотворительном фонде Беларусь будущего студентам, которых отчислили из белорусских вузов из-за участие в протестах, обещают помочь с поступлением в украинские вузы.

Об этом сообщил белорусский политик Валерий Цепкало.

— Благотворительный фонд Беларусь будущего информируют о том, что студентам, которых незаконно отчислили из белорусских вузов, окажут помощь для поступления в университеты Украины, — говорится в сообщении.

Читайте: Протесты в Беларуси: онлайн видео, фото и последние новости

События Беларуси

15 сентября Верховная Рада Украины не признала президентские выборы в Беларуси, на которых, по официальным данным, победил Александр Лукашенко.

Рада считает, что выборы в Беларуси не были ни свободными, ни честными. Они прошли в условиях полного отсутствия соревнования между кандидатами, свободных СМИ, а также авторитетных наблюдателей от международных организаций.

Кроме того, в ЕС заявили, что Александр Лукашенко не является легитимным президентом и выборы нужно повторить под эгидой ОБСЕ.